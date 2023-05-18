Под Бахмутом 12 мая погиб Александр Хмиль - титулованный хоккеист и тренер, чемпион Украины 2007 года, игрок молодежных сборных.

О его смерти сообщило Министерство спорта.

Александр с первых дней войны защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, затем в составе ВСУ выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах.

Ему было 42 года.

Кроме того, на фронте погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею U-16 Александр Колонюк, служивший в батальоне "Айдар".

Ранее стало известно, что на фронте погиб художник Владимир Черный, работавший декоратором фильма "Памфир".

Также недавно на передовой погиб сотрудник Офиса президента Алексей Титаренко.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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