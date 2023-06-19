Украинские войска отбили атаки на пяти направлениях на Донбассе, произошло 39 боестолкновений.

Об этом сообщается в понедельник, 19 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло 39 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дубравы, Григорьевки и Спорного Донецкой области;

Бахмутском – в направлении Орехово-Васильевки;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Красногоровки, Марьинки и Победы;

Шахтерском – в направлении Новомихайловки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла более 32 авиаударов, совершила около 40 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов.

Напомним, сегодня в Минобороны подвели итоги двух недель контрнаступления. На Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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