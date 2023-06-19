В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украинские войска отбили атаки на пяти направлениях на Донбассе, произошло 39 боестолкновений.

Об этом сообщается в понедельник, 19 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло 39 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

  • Лиманском – в направлениях Ямполевки, Торского, западнее Дубравы, Григорьевки и Спорного Донецкой области;
  • Бахмутском – в направлении Орехово-Васильевки;
  • Авдеевском – в районе Авдеевки;
  • Марьинском – в районе Красногоровки, Марьинки и Победы;
  • Шахтерском – в направлении Новомихайловки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла более 32 авиаударов, совершила около 40 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 июня 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 июня 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 июня 2023 года

Напомним, сегодня в Минобороны подвели итоги двух недель контрнаступления. На Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск "Таврия" было освобождено восемь населенных пунктов - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка. 

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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