В среду, 21 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удары по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по Украине 33 иранских дрона, семь ракет С-300, одну крылатую ракету "Искандер-М". Силами ПВО было уничтожено 30 дронов. Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из РСЗО.



3. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.



4. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении - в районе Марьинки. На Шахтерском направлении - в направлении Новомихайловки.



5. Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ. Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панику.



Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.