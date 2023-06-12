В понедельник, 12 июня, Авдеевка подверглась очередному авиаудару РФ.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Ракеты повредили Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале. Ранены двое гражданских.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.