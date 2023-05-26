Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке. Произошло попадание в жилой дом, предварительно обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и опубликовал фото последствий.

Судя по фото, после авиаудара снесло половину дома.

Напомним, 23 мая в результате авиаудара РФ по Авдеевке также обрушилась многоэтажка. Также "Страна" публиковала столб дыма над городом после авиационного удара 19 мая.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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