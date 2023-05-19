Над Авдеевкой в Донецкой области, которую штурмуют российские войска, поднимается большой столб дыма.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах в пятницу, 19 мая.

Местные паблики сообщали о массированном авиаударе по городу.

Российские Telegram-каналы утверждают, что прилёт высокоточного боеприпаса пришёлся на коксовый цех №2 Авдеевского химкомбината (сразу за ТЭЦ), где были оборудованы укреплённый командный и наблюдательные пункты 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее мы публиковали фото Дворца культуры Авдеевского коксохима, разрушенного обстрелами.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.