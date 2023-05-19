Столб дыма над городом. Появилось видео из фронтовой Авдеевки после авиационного удара
Над Авдеевкой в Донецкой области, которую штурмуют российские войска, поднимается большой столб дыма.
Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах в пятницу, 19 мая.
Местные паблики сообщали о массированном авиаударе по городу.
Российские Telegram-каналы утверждают, что прилёт высокоточного боеприпаса пришёлся на коксовый цех №2 Авдеевского химкомбината (сразу за ТЭЦ), где были оборудованы укреплённый командный и наблюдательные пункты 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.
Ранее мы публиковали фото Дворца культуры Авдеевского коксохима, разрушенного обстрелами.
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