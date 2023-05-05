В Авдеевке обстрелом разрушены два дома - на проспекте Центральном, 25 и Воробьева, 1.

Об этом сообщил в пятницу, 5 мая, народный депутат Муса Магомедов.

По его данным, под завалами оказалась семья из трех человек. Выяснилось, что одна женщина погибла. В настоящее время ищут ее мужа и мать.

Магомедов призвал гражданских к эвакуации.

Ранее мы писали, что начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что провести эвакуацию всех жителей из Авдеевки Донецкой области нельзя: для этого не существует никакого законного механизма. По его словам, в Авдеевке остаются 1 778 человек.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.