ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага".

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением", - сообщила она.

По ее словам, главный удар еще впереди.

"В то же время у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы в обороне. Например, Купянское и Лиманское", - сказала она.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины сообщил, что Россия усиливает атаки на севере Донбасса.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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