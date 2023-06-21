ВСУ имели "частичный успех" в наступлении на Запорожском направлении за минувшие сутки.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Вольное Поле - Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Он заявил, что россияне используют резервы и пытаются вернуть утерянные позиции.

Также он прокомментировал ситуацию в Луганской области, где военные обозреватели вчера говорили о неожиданном наступлении РФ.

Ковалев говорит, что ВСУ имеют частичный успех под Лисичанском.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка - Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил Ковалев.

Под Бахмутом ВСУ сдерживали наступление россиян.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.