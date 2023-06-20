Украинское контрнаступление не приостановилось, как предположили некоторые западные военные аналитики, оно продолжается.

В этом заверил издание Washington Post украинский офицер, воюющий на юге Запорожской области.

По его словам, прекращения боевых действий не было.

"Наши бойцы ищут слабые места, чтобы наступать и идти дальше", - объяснил он происходящее.

Ранее Wall Street Journal написала, что через две недели после начала контрнаступления Украина приостанавливает атаки из-за "огромных потерь" и выбирает новую тактику.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.