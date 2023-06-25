Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки произошло 29 боевых столкновений.

Об этом сообщается в воскресенье, 25 июня, в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении армия РФ проводила наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имела.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска обороняются и пытаются сдержать продвижение Сил обороны.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также защитниками было уничтожено 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Напомним, в Минобороны вчера сообщили, что восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно.

Ранее мы писали, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.