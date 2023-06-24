Украинские войска отбили атаки под Купянском, Лиманом и Авдеевкой. Всего произошло более десяти боестолкновений.

Об этом сообщается в субботу, 24 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло более 10 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении в направлении Берестового;

Лиманском – в направлении Веселого;

Марьинском – в районе Марьинки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла 53 ракетных удара, 11 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов.

Напомним, ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.