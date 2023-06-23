Контрнаступление Украины будет медленным.

Такое мнение высказал для телеканала Sky бывший офицер британской разведки Филип Инграм.

Давая свою оценку войне, Инграм сказал, что операция будет "намеренно медленной".

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы". Однако, по его словам, следует быть готовыми к тому, что этот "процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил".

А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя статью CNN о том, что действия ВСУ пока "не оправдали ожиданий", сказала, что выводы об украинском контрнаступлении делать пока рано.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.