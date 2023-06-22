Шмыгаль в интервью The Guardian объяснил, почему контрнаступление ВСУ "займет время"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ккраинское контрнаступление "займет время". Глава Кабмина добавил, что россияне также готовились к наступлению, что "замедляет движение".
Об этом он сказал в комментарии изданию The Guardian.
"Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И потому это потребует времени. Мы собираемся идти вперед... И я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами", - заявил Шмыгаль.
Украинский премьер-министр рассказал, что контрнаступление "представляет собой ряд боевых операций" по прорыву укрепленных рубежей РФ.
"К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и россияне, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение", - сказал премьер.
Напомним, Владимир Зеленский вчера заявил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".
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А вот в Луганской области ВСУ испытывают проблемы, утверждают СМИ.
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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.
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