Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ккраинское контрнаступление "займет время". Глава Кабмина добавил, что россияне также готовились к наступлению, что "замедляет движение".

Об этом он сказал в комментарии изданию The Guardian.

"Мы будем проводить очень умные, наступательные операции. И потому это потребует времени. Мы собираемся идти вперед... И я абсолютно оптимистичен в отношении освобождения всех наших земель, оккупированных россиянами", - заявил Шмыгаль.

Украинский премьер-министр рассказал, что контрнаступление "представляет собой ряд боевых операций" по прорыву укрепленных рубежей РФ.

"К сожалению, во время нашей подготовки к этому контрнаступлению готовились и россияне, поэтому там так много минных полей, что действительно замедляет движение", - сказал премьер.

Напомним, Владимир Зеленский вчера заявил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

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А вот в Луганской области ВСУ испытывают проблемы, утверждают СМИ.

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