ВСУ достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки успеха удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска там "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

На Лиманском направлении, где СМИ вчера писали об отступлении одной украинской бригады, также заявляется "частичный успех". Наступление велось в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - сообщил Ковалев.

В целом ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, накануне в ВСУ заявили об удержании обороны под Донецком.

А замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ сдерживают наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.