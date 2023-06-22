Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении , чтобы отвлечь резервы ВСУ с юга.

Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента Нацгвардии Николай Уршалович.

"На Купянском, Лиманском и Северском направлениях на прошлой неделе враг проводил безуспешные штурмовые действия", - говорит он.

На Бахмутском направлении идет уничтожение ресурсов РФ.

На Мелитопольском ВСУ проводят фортификационное оборудование занятых позиций, ведут разведку и разминирование "в полосах выполнения дальнейших задач".

Ранее СМИ сообщали, что ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении Генштаба.

Также командование третий день подряд заявляет о "частичном успехе" на запорожском направлении.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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