Ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении Генштаба.

Об этом говорят источники "Украинской правды" в ВСУ.

Они утверждают, что украинские войска теряют позиции в лесу под Кременной.

Вчера эти источники издания сообщали, что на Лиманском направлении одному из подразделений ВСУ пришлось отступить из-за сильных атак российской армии.

Российские паблики одновременно пишут, что в Серебрянском лесном массиве РФ атакует юго-восточнее Кузьмина.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.