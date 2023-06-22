Ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем сообщают в Генштабе - СМИ
Ситуация на Лиманском направлении сложнее, чем говорится в официальном заявлении Генштаба.
Об этом говорят источники "Украинской правды" в ВСУ.
Они утверждают, что украинские войска теряют позиции в лесу под Кременной.
Вчера эти источники издания сообщали, что на Лиманском направлении одному из подразделений ВСУ пришлось отступить из-за сильных атак российской армии.
Российские паблики одновременно пишут, что в Серебрянском лесном массиве РФ атакует юго-восточнее Кузьмина.
Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.