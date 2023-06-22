В четверг, 22 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиаудар иранскими "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара, 47 обстрелов из РСЗО.



3. Противник основные усилия сосредоточил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло более 40 боевых столкновений.

4. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы, Белогоровки и Серебрянки. На Бахмутском направлении - в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки, Северного и Первомайского. На Марьинском направлении - в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки. На Шахтерском направлении - в районах Новомихайловки и Угледара.





Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.