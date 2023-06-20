США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым.

Это признала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, который дала в Вашингтоне.

"Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой", - ответила она на вопрос об оценке нынешних результатов контрнаступления Украины.

Также она заявила, что США предусматривали украинские потери.

"Мы подсчитывали потери. Знали, что будут потери на поле боя. К сожалению, это часть войны", - сказала Сингх.

Она добавила, что Киеву нужно время для успеха, но США уверены, что у украинцев "есть необходимые мощности" для проведения контрнаступления.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/0TLRhX6OQQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 20, 2023

Ранее офицер ВСУ опроверг публикацию WSJ, что украинское наступление остановилось.

А замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага". По ее словам, главный удар еще впереди.