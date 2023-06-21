Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс Украины за несколько недель с начала контрнаступления ВСУ был медленнее, чем хотелось бы, но у этого есть причины.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал он.

По его словам, военное наступление шло нелегко, потому что 200 тыс. квадратных километров украинской территории были заминированы российскими войсками.

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что как бы далеко ВСУ ни продвинулись в контрнаступлении, Украина не пойдет на замороженный конфликт, потому что это бесперспективное развитие для Украины.

Отвечая на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия, Зеленский сказал, что Путин опасен с 2014 года, когда он оккупировал первую из территорий Украины.

"Он будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он очень любит это. Человек без связи с реальностью, который в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, необходимо предоставить Украине гарантии безопасности со стороны НАТО, но в конечном итоге целью является членство в оборонительном альянсе.

Также Зеленский снова выступил за то, чтобы Украина получила F-16 американского производства, и сказал, что, по его мнению, пилоты-истребители могут начать обучение уже в августе, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев.

Ранее Зеленский объяснил, почему не подписал закон о запрете российской издательской продукции в Украине.

18 июня Зеленский опроверг уничтожение ЗРК Patriot и сообщил о продолжении наступления.