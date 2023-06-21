Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что не подписывает закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции, поскольку он нарушает Конституцию Украины и условия вступления в ЕС.

Таким образом президент ответил на петицию с требованием подписать закон, принятый Верховной Радой год назад.

В ответе говорится, что Минюст предлагает наложить вето на этот закон, поскольку заложенные в нем нормы нарушают Конституцию, а именно:

часть третью статьи 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств

часть вторую статьи 24 о том, что не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

МИД также считает целесообразным наложить вето на закон, поскольку он не соответствует нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Этот закон уже направили на оценку в Евросоюз, а пока Владимир Зеленский поручил Кабмину наработать другие возможные решения вопроса.

Как писала "Страна", год назад в Раде также предлагали запретить российскую музыку на радио и телевидении.

Впрочем, в самом Минкульте объяснили, что закон не запрещает публично исполнять песни известного рок-музыканта Виктора Цоя.