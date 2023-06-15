Против украинского поп-певца Макса Барских (настоящее имя - Николай Бортник) после концерта в Кременчуге Полтавской области написали заявление в полицию, потому что он на нем исполнил песню на русском языке "Берега".

Заявление подал 34-летний местный житель по имени Антон Кирпа. Он попросил Нацполицию провести проверку певца по факту исполнения русскоязычной песни.

Официальных комментариев от звезды на это не последовало. Но вчера на концерте в Кропивницком уже прозвучала украинская версия той же песни.

После скандала с русскоязычной песней Макса Барских певица Слава Каминская, которая в прошлом пела в дуэте "НеАнгелы" и была женой известного пластического хирурга Эдгара Каминского, выразила протест против давления на русский язык. Она выложила в сторис своего Инстаграма 10-ю статью Конституции, в которой говорится о гарантиях свободы использования и развития русского и других языков нацменьшинств Украины. Каминская написала: "Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?"

А в личной переписке с одним из подписчиков певица заявила, что возвращаться в Украину не планирует и дальше будет говорить на русском.

"Потому что все сложно в головах у наших", - написала Каминская.

Напомним, в начале войны Барских заявил, что пошел служить в ВСУ.

Ранее мы подробно анализировали скандал, разгоревшийся во Львове из-за исполнения на улице подростком песни Виктора Цоя.