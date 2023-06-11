Назначенный Россией "губернатор" Владимир Сальдо своим "указом" ввел на захваченной территории Херсонской области использование трех "официальных" языков: русского, украинского и крымско-татарского. Это произошло после его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Документ" Сальдо опубликовал в воскресенье, 11 июня, в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский может использоваться для "делопроизводства". А крымско-татарский - только на территории Генического и Новотроицкого районов. На обоих языках можно писать обращения в "органы власти".

По словам Сальдо, такое решение было принято после его вчерашнего разговора с президентом РФ Путиным.

Русский, украинский и крымско-татарский языки будут использоваться в деятельности государственных и муниципальных органов, организаций, предприятий и учреждений Херсонской области. На трех языках также будут писать наименования географических объектов, оформлять надписи, дорожные указатели, говорится в "указе".

Напомним, недавно глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что русскому языку в освобожденном Крыму места не найдется - там будет господствовать украинский, а наряду с ним крымско-татарский.

Ранее мы писали, что на днях Владимир Сальдо попал под обстрел в поселке Железный Порт.