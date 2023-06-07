Скандалы и конфликты в Украине на теме русского языка, которые участились в последнее время, имеют принципиальное отличие от того, что было до начала вторжения.



Сейчас, пожалуй, впервые в истории независимой Украины, в тему защиты русского языка включились обычные люди, устраивая масштабные кампании в соцсетях (как, например, в поддержку одессита, который во Львове пел Цоя). Раньше такого никогда не было.



На первый взгляд, это выглядит парадоксально. Ведь, по распространенному мнению, многие украинцы после начала полномасштабного вторжения РФ, сами отказываются от использования русского языка.



Однако у парадокса есть свое объяснение.



Украинизация той или иной степени интенсивности велась все годы независимости. А политики постоянно эксплуатировали тему защиты русского языка или же, наоборот, необходимости украинизации.



Однако в реальности для большинства людей эти темы не имели большого значения, что показывали все опросы.



Причина была в том, что личной жизни человека украинизация практически не касалась. Да, были требования по украинскому языку для телевидения, кино, при работе в госорганах. Также к 2022 году практически исчезло русскоязычное образование.



Однако это большинством населения не воспринималась как некая жизненноважная проблема. Во-первых, в силу схожести языков. Все русскоязычные хорошо знали украинский язык и смотреть, например, фильмы на украинском для них не было чем-то особо трудным. Во-вторых, в силу патриотизма или просто лояльности к украинской государственности ("мы живем в Украине, поэтому все должны знать украинский язык"). В-третьих, в силу распространенного после распада СССР принципа "я живу сам по себе, а государство само по себе и какие оно законы принимает, мне особо не интересно, пока они не мешают мне зарабатывать и жить, как мне хочется".



До полномасштабной войны отношение к теме украинизации, русского языка, его статуса было скорее отражением политической позиции гражданина относительно курса развития страны.



При этом русскоязычный гражданин мог после завершения образования вообще ни одного слова не произносить на украинском языке и это ему никак не мешало в Украине делать карьеру, зарабатывать или просто жить, как он хочет (за исключением случаев, когда речь шла о работе в госорганах, телеканалах и других структурах, где украинский язык был обязателен).



Более того, для большого числа украинцев (особенно молодежи) русский язык стал одним из основных языков глобализации, при помощи которого они общались в соцсетях, собирали аудиторию, зарабатывали деньги, становились блогерами/инфлюенсерами и прочими знаменитостями для русскоязычных во всем мире.



Ситуация стала более напряженной в последние годы – после вступления в силу норм закона об украинизации, который обязывал перевести на украинский язык сферу услуг. Соответственно, начало расти и число бытовых конфликтов на языковой почве. Однако и тогда речь не шла о частной жизни человека – на каком языке он говорит, читает, пишет в соцсетях или поет песни.



После начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась – началась, при фактической поддержке властей, целая кампания по принуждению к переходу на украинский язык даже в быту под лозунгами "русский язык – язык врага, не бывает русскоязычных украинцев, украинцы говорят только по-украински, если ты патриот – говори по-украински".



И именно это вызвало впервые за всю историю Украины "народную волну" в защиту права говорить на русском языке. Кроме того, огромное количество русскоязычных воюют в рядах ВСУ, а потому для них и их родственников заявления типа «говоришь на русском, значит ты не патриот», звучат откровенно оскорбительно.



К чему приведет этот тренд – пока сказать трудно. Но уже очевидно, что политика принуждения к переходу на украинский язык не работает на укрепление единства общества, что прямо признают и некоторые представители властной команды в лице, например, Арестовича.