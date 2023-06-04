Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал историю с уличным музыкантом из Одессы, на которого написала заявление в полицию народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа за то, что тот пел песни на русском языке во Львове. Позже парня заставили извиняться на камеру.

Экс-советник Банковой раскритиковал депутатку и обратился к одесситу.

"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Виктора Цоя. Потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", - сказал Арестович.

По его словам, "извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала".

После этого Арестович из солидарности с одесситом продекламировал песню "В лесу родилась елочка", заявив, что исполнил ее "в публичном месте" - то есть в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне одессит на улице во Львове попытался под гитару исполнить песню Виктора Цоя, но местная жительница, которой, как выяснилось позже, оказалась нардеп от "Голоса" Наталья Пипа, вступила с ним в перепалку. Она заявила, что русский язык в городе "запрещен" с октября (имеется в виду запрет на исполнение русскоязычной музыки). После нескольких минут перебранки музыкант послал свою оппонентку "нах@й".

В тот же вечер в соцсетях появилось извинение парня. На украинском языке музыкант попросил прощения у львовян за свое поведение.

Ранее мы рассказывали, что накануне в Украине разгорелся еще один языковой скандал после того, как нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире телеканала "Киев".