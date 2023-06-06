Появилось продолжение языкового скандала во Львове. Подросток-одессит, с которым повздорила народная депутат от "Голоса" Наталья Пипа из-за того, что парень пел песни Виктора Цоя, записал новое видео.

В нем он рассказал, что нардеп показала лишь финальную часть скандала. А в первой части диалога он объяснял Пипе, что Цой умер еще до распада СССР и образования нынешней России.

Также парень сообщил, что видео с извинениями записал вынужденно, а сейчас его как несовершеннолетнего заперли в приюте и не отпускают без взрослых родственников. При это, по его словам, мать из Одессы приехать не может по состоянию здоровья.

Напомним, на днях во Львове произошел новый языковой скандал между юным музыкантом-одесситом и народным депутатом от "Голоса" Натальей Пипой. Они поругались из-за песен Виктора Цоя, которые музыкант исполнял на улице. Одессит на улице попытался под гитару спеть песню Виктора Цоя, но местная жительница вступила с ним в перепалку. Она заявила, что русский язык в городе "запрещен" с октября, имея в виду запрет на исполнение русскоязычной музыки. После нескольких минут перебранки музыкант послал свою оппонентку "нах@й".

Позже в соцсетях ожидаемо появилось "извинение" уличного музыканта из Одессы.

После чего бывший советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал историю с молодым музыкантом. Экс-советник Банковой раскритиковал депутатку и обратился к одесситу. По его словам, "извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала".