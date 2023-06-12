Распространенность русского языка в Польше "начинает вызывать проблемы".

Об этом пишет британская The Guardian.

"К настоящему времени Варшава стала, пожалуй, самым русскоязычным городом за пределами стран, ранее входивших в состав Советского Союза", - говорится в репортаже.

Говорящие на русском языке, в столице Польши "являются наиболее заметным языковым меньшинством". Причиной стали украинцы и белорусы.

Большинство украинских беженцев, находящихся в Польше, прибыли с востока Украины, где преобладает русский язык.

А накануне десятки тысяч белорусов, в основном также русскоязычных, покинули родину и переехали в Польшу после протестов 2020 года.

При этом русскоговорящие украинцы вызывают негатив у некоторых поляков.

Мирослав Скурка, президент Союза украинцев в Польше, сказал, что его организация "получила многочисленные звонки от поляков, которые хотели помочь, но были обеспокоены, узнав, что украинцы, которым они помогали, продолжали говорить по-русски".

Скурка указал на проведенный весной опрос, который показал, что отношение поляков к украинцам в стране постепенно становится "все менее позитивным". По его словам, одной из причин было то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.

"Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях", — сказал Скурка.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в ООН опасаются, что украинские беженцы могут вызвать вспышку туберкулеза в Европе.

А также, что в Британии растет недовольство украинскими беженцами, которые требуют льгот и не платят за коммуналку.