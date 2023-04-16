В Британии растет недовольство поведением украинских беженцев. В стране даже появилось сообщество пострадавших от украинцев.

Об этом пишет Daily Mail.

Одна из лидеров сообщества, 53-летняя Эмма Нишигаки, представляет более десятка женщин, чьих мужей увели украинки, которых они приняли под свой кров.

Ряд британцев, открывших свои дома для украинских беженцев, призывают к более жесткой проверке беженцев - после того, как якобы стали жертвами обмана и воровства со стороны гостей.

Украинцев обвиняют в том, что они "требуют различных льгот", несмотря на то, что многие из них богаты и якобы тратят деньги на походы по фешенебельным магазинам, инъекции ботокса и изделия Apple, но не желают платить за коммуналку.

Также сообщество "обиженных" англичан рассказало о беженце, который якобы украл товаров на тысячи фунтов и бежал из страны.

Эмма Нишигаки так описывает свою ситуацию:

"Мать и дочь, которые у меня были, были прекрасными, но неприлично богатыми и требовали всех льгот, включая бесплатную школьную форму, велосипеды, ноутбуки, универсальный кредит. Не заблуждайтесь, я не возражаю против того, чтобы украинцы приезжали в Великобританию, чтобы спастись от войны, но я возражаю против того, чтобы они жили за счет государства, когда им это не нужно. Самая большая ошибка правительства Великобритании заключалась в том, что она не провела более строгие проверки их финансового прошлого".

Daily Mail обнаружила несколько сообщений в социальных сетях, предлагающих предоставить украинцам, прибывающим в Великобританию, поддельные документы, в том числе водительские права и поддельные сертификаты экзаменов. И это пользуется спросом, отмечает издание.

Однако власти Британии отвечают, что вряд ли значительное число украинских беженцев обманывает систему социального обеспечения.

Ранее мы писали, что беженка из Украины обвинила гражданку Британии в рабовладении после её просьбы вымыть за собой посуду.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как украинские беженки устраивают личную жизнь в Европе.