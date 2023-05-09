Военный конфликт в Украине, а также начавшаяся война в Судане вызвали всплеск заболеваемости туберкулезом. Эту проблему вынесут на слушания в ООН

Об этом пишет AP.

Особая проблема - беженцы, которые могут завезти туберкулез в Европу, судя по заявлениям профильных экспертов.

Они заявляют, что экономические последствия конфликтов, прежде всего в Украине, а теперь и в Судане, оказывают "огромное влияние" на усилия по лечению людей с туберкулезом и диагностике новых случаев.

В Украине самое большое количество больных туберкулезом в Европейском регионе - 34 000 человек, а также большое количество людей с лекарственно-устойчивым туберкулезом, заявила доктор Лучика Дитиу, исполнительный директор партнерства "Остановить туберкулез".

"Примечателен тот факт, что украинцы на самом деле демонстрируют удивительную стойкость, делая все возможное для поддержания услуг по лечению туберкулеза... Но всех беспокоит то, чтобы люди в Украине имели доступ к лечению", - сказал Дитиу.

Также эксперты понимают, что "многие люди покинули страну" и "были предприняты серьезные усилия, чтобы выследить больных" - видимо, речь идет об украинских беженцах.

Как показал опрос, почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину.