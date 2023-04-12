Почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину - опрос
38% украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, планируют остаться там и не возвращаться в Украину. Еще 7% планируют переехать из Польши в другую страну, но не Украину.
Об этом свидетельствуют данные опроса международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Вернуться планируют 55% опрошенных.
На вопрос "когда" - 82% готовы вернуться "после победы", 8% - уже этой весной, 6% - летом и 4% - осенью.
Опрос проводился в течение марта среди 1270 украинцев, находящихся в Польше.
Ранее "Страна" провела опрос среди украинских беженок о том, заберут ли они после войны мужей в ЕС или вернутся в Украину.
Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.
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