38% украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, планируют остаться там и не возвращаться в Украину. Еще 7% планируют переехать из Польши в другую страну, но не Украину.

Об этом свидетельствуют данные опроса международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Вернуться планируют 55% опрошенных.

На вопрос "когда" - 82% готовы вернуться "после победы", 8% - уже этой весной, 6% - летом и 4% - осенью.

Опрос проводился в течение марта среди 1270 украинцев, находящихся в Польше.

Ранее "Страна" провела опрос среди украинских беженок о том, заберут ли они после войны мужей в ЕС или вернутся в Украину.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.