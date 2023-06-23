Россияне выстроили оборону на юге Украины, которую ВСУ трудно преодолеть.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью The Guardian.

"Россияне стараются перехватить инициативу. Так что ситуация на самом деле сложная. Мы не должны недооценивать врага. Он предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам довольно трудно преодолеть. Короче говоря, процесс идет. Все делают выводы, и никто не хочет, чтобы его дважды провели одним и тем же образом", - заявил Сырский.

По его словам, ВСУ ещё не ввели в бой свои основные силы.

"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий. Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - заверил Сырский.

Ранее СМИ писали, что начальный этап украинского контрнаступления "не оправдал ожиданий Запада ни на одном из фронтов".

А президент Украины Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".