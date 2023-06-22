В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Начальный этап украинского контрнаступления "не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона.

По их оценкам, ВСУ пока "имеют меньший успех, а россияне демонстрируют большую компетентность, чем ожидали западные оценки". Украинские силы оказались "уязвимыми" для минных полей.

При этом источники издания сообщают, что операция еще находится на ранней стадии, и союзники "сохраняют оптимизм" относительно ее дальнейших перспектив.

Запад готов ждать как минимум до июля, прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое "считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну".

Кроме того, украинские военные продолжают адаптироваться к российской тактике обороны и проводят все больше операций с использованием пехоты, а также преуспевают в уничтожении российских самолетов, говорится в публикации.

Заявлено, что обе стороны несут большие потери, а погода мешает продвижению.

"Погода мешала графику наступления, поскольку транспортные средства боролись с проходимостью. Потери украинцев тяжелые, хотя и не такие большие, как пытаются изобразить россияне", - сказал один из источников CNN.

Начальный этап наступления ВСУ не оправдал ожиданий Запада

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

Тем временем Генштаб ВСУ сообщает о "частичном успехе" наступления на юге.

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