Начальный этап украинского контрнаступления "не оправдал ожиданий ни на одном из фронтов".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, а также на представителя Пентагона.

По их оценкам, ВСУ пока "имеют меньший успех, а россияне демонстрируют большую компетентность, чем ожидали западные оценки". Украинские силы оказались "уязвимыми" для минных полей.

При этом источники издания сообщают, что операция еще находится на ранней стадии, и союзники "сохраняют оптимизм" относительно ее дальнейших перспектив.

Запад готов ждать как минимум до июля, прежде чем давать более полную оценку продвижению наступления, которое "считается решающим для определения того, кто в конечном итоге выиграет войну".

Кроме того, украинские военные продолжают адаптироваться к российской тактике обороны и проводят все больше операций с использованием пехоты, а также преуспевают в уничтожении российских самолетов, говорится в публикации.

Заявлено, что обе стороны несут большие потери, а погода мешает продвижению.

"Погода мешала графику наступления, поскольку транспортные средства боролись с проходимостью. Потери украинцев тяжелые, хотя и не такие большие, как пытаются изобразить россияне", - сказал один из источников CNN.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

Тем временем Генштаб ВСУ сообщает о "частичном успехе" наступления на юге.