Американские танки Abrams могут принять участие уже в текущем контрнаступлении.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "1+1".

Журналистка задала ему вопрос, есть ли надежда на участие танков Abrams в этом наступлении ВСУ.

"Есть надежда, но я скажу так, нужно мыслить не только этим контрнаступлением. Это то, что я постоянно подчеркиваю во время общения с партнерами. Не надо смотреть на это контрнаступление, как на последнее и решающее", - ответил министр.

По его словам, контрнаступлений будет столько, сколько потребуется для полной деоккупации территории Украины. Какое-то вооружение ВСУ получают уже сейчас, например БМП Bradley, а что-то "находится в процессе".

"Поэтому работаем на сейчас, но держим в уме, что нам понадобятся танки, БТРы и другая техника для возможных последующих компаний", - сказал Кулеба.

В конце мая мы писали, что первая группа украинских военных в Германии приступила к обучению управлению американскими танками M1 Abrams.

А в июне мы сообщали, что Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других боевых машин, дислоцированных по всей Европе.