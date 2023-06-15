Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания американских танков Abrams и других боевых машин, дислоцированных по всей Европе.

Об этом заявил постоянный польский представитель при НАТО Томаш Шатковский в ходе обсуждения, организованного на площадке медиа-платформы Defense One.

"Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания танков Abrams США и танков союзников по всей Европе", - сказал дипломат.

Шатковский также сообщил, что Польша и ФРГ в ближайшие дни рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине.

Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша хочет создать самую сильную сухопутную армию в Европе.

Также мы публиковали заявления Польши, которая будет называть российский Калининград "Крулевец" в официальных документах.

В конце прошлого месяца Польша закрыла движение российских и белорусских фур через свою границу.