Польша отправила украинским спасателям 10 цистерн, 10 мотопомп и противопаводковый модуль с двумя лодками, предназначенные для преодоления негативных последствий этой трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами из Польши уже следуют 10 цистерн, 10 мотопомп и противопаводковый модуль с двумя лодками. Вся техника будет направлена ​​на преодоление последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, что Бельгия выделила Украине €1,5 млн на генераторы для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.

По данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Также сообщалось, что для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.