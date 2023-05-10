Польша в официальных документах будет называть российский город Калининград "Крулевец".

Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Комиссия по стандартам географических названий заявляет, что "нынешнее российское название города является элементом русского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".

"События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопросы навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше ", – заявила комиссия.

Город носил имя Крулевец в 15 веке, затем до 1945 года назывался Кенигсберг и был по большей части германским.

По решению Потсдамской конференции 1945 года Кенигсберг, взятый Красной армией, ушел под управление СССР, а затем при подписании договоров о границах, Кенигсбергская область была признана территорией Союза.

Калининградом город стал называться в 1946 году.

Напомним, Польша планирует построить военную базу рядом с Калининградской областью России.

На границе с Калининградской областью России будут размещены РСЗО HIMARS.