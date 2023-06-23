ВСУ достигли частичного успеха на юге и сдерживают наступление РФ на востоке - Генштаб
Украинские войска имеют "частичный успех" на двух направлениях южного фронта.
Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
"На направлениях Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - говорится в сообщении.
При этом ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке. Особенно тяжелые бои продолжаются:
- на Лиманском направлении - в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;
- на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;
- на Марьинском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.
Также замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага".
Напомним, накануне в украинском Генштабе ВСУ заявляли, что ВСУ добились частичного успеха на Запорожском и Лиманском направлениях.
А в Нацгвардии сообщили, что войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении , чтобы отвлечь резервы ВСУ с юга.