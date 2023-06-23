В пятницу, 23 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью российские террористы нанесли ракетный и авиационный удар по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие силы РФ нанесли ракетный и авиационный удар, применив три . аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны три дрона-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из РСЗО.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло более 30 боевых столкновений.



4. На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. На Лиманском направлении - в направлении Белогоровки. На Авдеевском направлении - в районах Северного и Авдеевки. На Марьинском направлении - в направлении Марьинки и Победы.





Напомним, что сегодня ночью РФ ударила ракетами по аэродрому в Хмельницкой области.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.