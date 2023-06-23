Воздушные силы сообщают о воздушной атаке по Украине ночью 23 июня.

Сообщается, что россияне нанесли удар с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательную БПЛА не установленного типа", - заявляют воздушные силы.

Местные паблики в Хмельницкой области писали о многочисленных взрывах в регионе. Власти сообщали о работе ПВО.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.