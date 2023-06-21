Вследствие удара по складам торговой сети "Таврия Б" в Одессе 14 июня умер еще один человек - его не смогли спасти в больнице. Таким образом число жертв той ракетной атаки выросло до четырех.

Об этом сообщает одесская мэрия в своем телеграм-канале.

"Число жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице скончался еще один человек", - говорится в сообщении.

Напомним, по Одессе в ночь на 14 июня был нанесен удар четырьмя "Калибрами". Ракеты были выпущены с корабля в акватории Черного моря. В результате воздушной атаки РФ взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Ночной ракетный удар в Одессе пришёлся по складу супермаркета "Таврия В", в котором хранились подгузники, детское питание и товары женской гигиены.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.