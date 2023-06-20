Спасатели, которые расчищали дорогу от ила после затопления в Херсоне, сегодня попали под обстрел.

Видео об этом было опубликовано ГСЧС.

На видео - эвакуация одного из раненых. Уточняется, что пострадавших восемь, а не семь, как ранее сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Один из них в итоге погиб.

Ранее "Страна" публиковала подробности гибели шестерых человек в Сумской области, попавших под обстрел.

Также, как стало известно, в Сумской области под артобстрелом погибли полицейский и его четырёхлетний сын.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.