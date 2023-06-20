В Херсоне попали под обстрел спасатели. Есть погибший. Видео с места
Спасатели, которые расчищали дорогу от ила после затопления в Херсоне, сегодня попали под обстрел.
Видео об этом было опубликовано ГСЧС.
На видео - эвакуация одного из раненых. Уточняется, что пострадавших восемь, а не семь, как ранее сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Один из них в итоге погиб.
Ранее "Страна" публиковала подробности гибели шестерых человек в Сумской области, попавших под обстрел.
Также, как стало известно, в Сумской области под артобстрелом погибли полицейский и его четырёхлетний сын.
Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.
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