В результате артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области погибли 38-летний полицейский и его четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 июня, пресс-служба полиции Сумской области.

"Оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко погиб вместе со своим сыном сегодня в результате очередной атаки военных РФ. Ему было 38 лет, а ребенку только четыре года", - говорится в сообщении.

По данным полиции, под артиллерийский огонь попал центр Белополья.

Ранее мы писали, что недавно у железнодорожного вокзала Донецка после обстрела погибла 20-летняя девушка. Её двухлетний ребенок получил ранения.

А в первый день июня в результате атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок, ранены 12 человек.

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