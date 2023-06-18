Россияне продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки в Угледарской общине в результате обстрелов погибли два человека - в Новоукраинке и Богоявлении.

Об этом сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Авдеевки. На Горловском направлении два человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод.

На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской общины.

Всего за сутки из-за обстрелов погибли двое жителей Донбасса, ранило еще троих.

Ранее мы также писали, что в донецком Нью-Йорке подвергся обстрелу уникальный Дзержинский фенольный завод, переживший революцию, гражданскую и Вторую мировую войны.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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