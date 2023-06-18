За минувшие сутки российская армия 68 раз обстреляла мирные населенные пункты Херсонской области. По Херсону враг выпустил 29 снарядов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем телеграм-канале.

По информации ОВА, во время вражеских обстрелов было выпущено 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников. Российские военные наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов области.

В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, четыре получили ранения, среди них - ребенок.

Ранее мы сообщали, что вчера российские войска обстреляли село Гурьев Казачок на Харьковщине. Из-за попадания противотанковой ракеты в гражданский автомобиль, погибли четыре человека.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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