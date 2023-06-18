За сутки россияне обстреляли Херсонскую области 68 раз, есть погибший
За минувшие сутки российская армия 68 раз обстреляла мирные населенные пункты Херсонской области. По Херсону враг выпустил 29 снарядов.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в своем телеграм-канале.
По информации ОВА, во время вражеских обстрелов было выпущено 467 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, РСЗО и беспилотников. Российские военные наносили удары по жилым кварталам населенных пунктов области.
В результате обстрела Херсонской области один человек погиб, четыре получили ранения, среди них - ребенок.
Ранее мы сообщали, что вчера российские войска обстреляли село Гурьев Казачок на Харьковщине. Из-за попадания противотанковой ракеты в гражданский автомобиль, погибли четыре человека.
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