В субботу, 17 июня, российские войска обстреляли село Гурьев Казачок на Харьковщине.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за попадания противотанковой ракеты в гражданский автомобиль, погибли четыре человека.

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Подробности устанавливаются", - написал Синегубов.

Ранее мы также писали, что россияне обстреляли Херсон, в результате обстрела жилых массивов ранены, как минимум, шесть человек. Повреждены многоэтажки, административное здание, медицинское и учебное заведения, частные автомобили, линии электропередач.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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