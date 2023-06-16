В Херсоне сегодня в результате обстрела жилых массивов ранены, как минимум, шесть человек

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Повреждены многоэтажки, административное здание, медицинское и учебное заведения, частные автомобили, линии электропередач.

На данный момент обстрелы продолжаются.

Как сообщала "Страна", войска РФ вернулись на свои позиции на левом берегу Херсонской области, из-за чего интенсивность обстрелов возросла.

Ранее в результате ракетной атаки РФ в Киевской области пострадала 82-летняя женщина.

Также мы сообщали, что угроза ударов по северо-востоку Украины возросла.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.