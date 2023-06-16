Россияне обстреляли жилые массивы Херсона, минимум шесть человек ранены
В Херсоне сегодня в результате обстрела жилых массивов ранены, как минимум, шесть человек
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Повреждены многоэтажки, административное здание, медицинское и учебное заведения, частные автомобили, линии электропередач.
На данный момент обстрелы продолжаются.
Как сообщала "Страна", войска РФ вернулись на свои позиции на левом берегу Херсонской области, из-за чего интенсивность обстрелов возросла.
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Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.
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