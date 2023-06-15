Жертв позавчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу стало 13. В больнице скончался мужчина, доставленный туда из горящей пятиэтажки.

Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"От ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня в 16.50 умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г.р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога. Он был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 13 июня РФ ударила по Кривому Рогу. В одной из многоэтажек в результате ракетного удара начался пожар и люди оказались под завалами. Загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров.

Накануне в Кривом Роге от ожогов скончался 67-летний мужчина, ставший двенадцатой жертвой ракетного удара по городу.

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