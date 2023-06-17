В субботу, 17 июня, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате утреннего обстрела города известно о двух раненых: девятилетней девочке и 57-летней женщине, их госпитализировали, состояние оценивают как стабильное.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на спикера областной прокуратуры Анастасию Медведеву.

"В результате попадания снарядов по частному сектору получили ранения 9-летняя девочка и женщина 57 лет. Они доставлены в больницы для оказания квалифицированной медицинской помощи. Сейчас их состояние оценивают как стабильное", — отметила спикер.

По предварительным данным, город был обстрелян артиллерией. По данному факту начато досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях российские войска ударили ракетами по Краматорску и Константиновке. Три человека погибли и три получили ранения в результате утреннего обстрела Донбасса.

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