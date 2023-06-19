Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ракетные удары по энергетике Украины могут повториться осенью и зимой.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"У нее (России - Ред.) только террористические инструменты, один из которых – это использовать остатки крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвука, дронов для атаки на гражданское население и на критическую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру", – сказал Подоляк.

"Нам нужно сегодня инвестировать много денег в то, чтобы достроить трансформаторы, заменить, подлатать распределительные сети", – добавил он.

Ранее в Украине заявляли, что на полное восстановление энергетической инфраструктуры нужно от года до полутора лет.

между тем война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.