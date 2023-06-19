Ночью РФ выпустила четыре ракеты с подлодки и четыре иранских дрона с побережья Азовского моря
Ночью, 19 июня, силы РФ нанесли удар на южном и восточном направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Россияне выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр" и четыре ударных дрона иранского производства типа "Shahed".
Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.
Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной Украины.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром сообщил, что четыре дрона силы ПВО сбили над Днепропетровской областью.
Также в Одессе ночью слышали взрывы. По данным Воздушных сил, это ПВО сбивала ракеты. Местные власти сообщают о четырех сбитых ракетах. Прилетов по городу и области нет.
Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.
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