Ночью, 19 июня, силы РФ нанесли удар на южном и восточном направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне выпустили четыре крылатых ракеты "Калибр" и четыре ударных дрона иранского производства типа "Shahed".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной Украины.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром сообщил, что четыре дрона силы ПВО сбили над Днепропетровской областью.

Также в Одессе ночью слышали взрывы. По данным Воздушных сил, это ПВО сбивала ракеты. Местные власти сообщают о четырех сбитых ракетах. Прилетов по городу и области нет.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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